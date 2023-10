Messi se 'enganchó' con Ibai en la gala del Balón de Oro: 'No te vuelvo a contestar más'

Este lunes se entregó el Balón de Oro 2023, mismo que se llevó Lionel Messi tras haber ganado la Copa del Mundo de Qatar en 2022, sumando así su octava presea a nivel individual.

Luego de la premiación Lionel Messi estuvo en entrevista con el famoso streamer español Ibai Llanos donde, a tono de broma, le reclamó por haber hecho público una conversación entre ambos, algo que el iberoamericano aseguró que le aprendió a Sergio "Kun" Agüero.

"Estás muy cansado Leo, Felicidades y enhorabuena y disfrutalo mucho" a lo que contestó Messi "Gracias, igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día, eso de que me mandaste mensaje y lo hiciste todo público, hacés todo público, yo te conteste bien de buena onda y vos me publicaste todo, ya no te voy a contestar más", comentaron.

Luego de 'el reclamo' de Messi a Ibai, el español consiguió preguntarle qué significaba ganar su octavo balón de oro, a lo que Messi contestó bien, entendiendo que lo ocurrido antes era una broma entre el delantero del Inter Miami y uno de los fundadores de la Kings League.

"Fue una linda noche por lo que significaba ganar este premio, estoy consciente que viene de la mano de lo que hicimos con la selección en el Mundial, tuve muchos anteriores por lo hecho en el Barcelona, pero nada, estoy disfrutando todo esto", finalizó.

