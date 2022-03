Messi, sin 'dinero' para reparar su camioneta y para asistir a conciertos; parodia de redes sociales

Lionel Messi es el futbolista mejor pagado del PSG y el segundo en el mundo, solo detrás de Cristiano Ronaldo, de acuerdo con la revista Forbes; sin embargo, eso no lo exenta de tener problemas económicos.

El delantero argentino se quejó de la falta de dinero en un video de TikTok en donde lamenta no poder llevar a su esposa Antonela a un concierto de María Becerra.

Además, Messi también se queja de no poder reparar la pantalla de su camioneta Mercedes, misma que luce estrellada durante el video.

Si Messi no tiene dinero, que será de nosotros los mortales Buen inicio de semana a todos pic.twitter.com/8d7mRLBD1X — W Deportes (@deportesWRADIO) February 28, 2022

"¿Esa es 'María Bizzarrap'?", pregunta Messi a lo que Antonela le responde que es María Becerra y que cuando la irán a ver a un concierto.

"No sé, no tengo ni un 'mango' (peso). Encima se me rompió la pantalla de coche", lamentó el argentino.

Sin embargo, esto sucedió como una parodia editada en las redes sociales, causando confusión entre los miles de usuarios.

