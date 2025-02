¡México vs Argentina Streamers! La Revancha se Juega en Casa; Fechas, Boletos y Más

El próximo 28 de Febrero la Selección de México All Stars se enfrentará a la Selección Argentina de Streamers en el Estadio JOM de la UVM Lomas Verdes, en lo que será el partido de revancha para los mexicanos.

México vs Argentina de streamers | IG: seleccionmxallstars

El equipo tricolor liderado por Rivaldios tendrá una oportunidad de cobrar venganza en contra de los argentinos, pero ahora en tierras mexicanas, tras el último partido donde los albicelestes se llevaron el encuentro 3-1 en Buenos Aires.

Un evento que fue todo un éxito, ya que lograron una audiencia de 213,000 personas conectadas al momento, teniendo un alcance impresionante considerando que se transmitió en la ‘nueva’ plataforma de streaming ‘Kick’.

Doble cartelera en partido de streamers | IG: seleccionmxallstars

Doble cartelera, México vs Argentina, Colombia vs Venezuela

En esta siguiente edición habrá dos carteleras, ya que contaremos con una jornada de estrellas con el partido de apertura entre la Selección Creadores de Colombia vs Venezuela YOLO All Stars a las 5:30 pm, mientras que el partido estelar de All Stars MX vs Argentina Streamers será a las 8:00 pm.

Los tickets los podrás conseguir en Boletomovil, donde los precios van desde los $300 hasta los $1,200, por lo que será un evento muy accesible para presenciar de uno de los primeros eventos de esta magnitud en México.

