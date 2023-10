Michael Jordan, el primer deportista en entrar a la lista de personas más ricas de Estados Unidos

Michael Jordan, uno de los deportistas más reconocidos a nivel mundial, se convirtió en el primer atleta en estar dentro de la lista de las personas más ricas de todo Estados Unidos, esto luego de acumular un capital de 3 mil millones de dólares.

El éxito financiero de Jordan se construyó gracias a su asociación con Nike, que resultó en la creación de la icónica línea de tenis “Air Jordan”. Estos pares siguen siendo muy populares entre los fanáticos del baloncesto y la moda, ya que generan millones en ventas anuales.

Además de su éxito en la industria del calzado deportivo, Michael invirtió en varios negocios, incluyendo equipos deportivos como los Charlotte Hornets, la franquicia de la NBA; sin embargo, Jordan vendió su participación mayoritaria de los Hornets por una valoración de 3 mil millones de dólares en el pasado mes de agosto.

Cuando se le preguntó sobre su ascenso a la lista de las personas más ricas de Estados Unidos, Jordan comentó humildemente: “Mi carrera en el baloncesto me brindó muchas oportunidades, pero siempre he trabajado arduamente y he tomado decisiones inteligentes en los negocios. Estoy agradecido por todo lo que he logrado”.

El seis veces campeón de la NBA dejó huella en las canchas de basquetbol y ahora comenzará una nueva etapa en la rama económica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POCHO GUZMÁN SALE AL PASO DE RUMORES DE SUPUESTA PELEA CON PAUNOVIC