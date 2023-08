Michael Lorenzen logra un juego sin hits, su madre y esposan lo celebran de manera emotiva

Los aficionados al béisbol fueron testigos de un acontecimiento verdaderamente memorable cuando Michael Lorenzen, el recién llegado lanzador de los Philadelphia Phillies, logró un debut espectacular en las Grandes Ligas.

En su primer juego con los Phillies, Lorenzen dejó a todos boquiabiertos al concretar un "No-hitter" frente a los Washington Nationals, un logro excepcional que pocos lanzadores pueden presumir.

El joven diestro logró dominar el montículo durante las nueve entradas completas, manteniendo a raya a la ofensiva de los Nationals con su asombrosa destreza. Enfrentando a 27 bateadores rivales, Lorenzen demostró su maestría al ponchar a cinco de ellos sin permitir ni un solo hit a lo largo del partido.

Un hito como este es considerado uno de los mayores desafíos en el béisbol, y Lorenzen lo conquistó en su debut con los Phillies.

Momento del último out para el juego sin hits ni carreras de Michael Lorenzen. Vía: https://t.co/sUlMBQ6jqT#RingTheBell | #ElExtrabase pic.twitter.com/w3d664G0E9 — El Extrabase (@ElExtrabase) August 10, 2023

Uno de los momentos más emotivos del partido fue capturado por las cámaras de transmisión, cuando se enfocó a Cheryl Lorenzen, madre del lanzador, llorando de emoción junto a su nuera Cassi, quien sostenía en brazos a su hija. En ese instante, Cheryl parecía estar haciendo una súplica silenciosa. Este conmovedor gesto capturó el corazón de los espectadores y dejó en claro la emotiva conexión que rodea a los momentos trascendentales del deporte.

Al final del juego, Lorenzen compartió sus emociones al describir la sensación única que experimentó. "Simplemente saliendo del dogout, escuchando a los fanáticos enloquecer, me dio escalofríos... Me dio ese impulso de energía que necesitaba", confesó el lanzador visiblemente emocionado. Su actuación no solo dejó una huella imborrable en su propia memoria, sino también en la de los fanáticos que corearon su nombre y lo ovacionaron en cada lanzamiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DT DE LAFC SOBRE RAYADOS: 'ES UN EQUIPO QUE PUEDE JUGAR EN LAS LIGAS EUROPEAS'