Miguel Layún recuperó playera de Cristiano, y que fue firmada gracias a Chicharito

Miguel Layún tiene una de las playeras más codiciadas en el mundo del deporte, ya que cuenta con un jersey de Cristiano Ronaldo con su firma.

Aunque este obsequio por parte del portugués estuvo perdido por un buen rato, cuando el jugador de las Águilas se mudó para la Ciudad de México.

El lateral azulcrema reveló que CR7 se lo dio en un amistoso entre América y Real Madrid. Después, Javier Hernández ayudó a que se la firmara.

"Estoy feliz porque apareció esta camiseta que había perdido desde la mudanza. Ya al fin puedo respirar que apareció. La historia es de un América contra Real Madrid, el Bicho venía utilizando el número nueve, pero esa pretemporada ya anunciaba su cambio al número siete tan tradicional que le conocemos.

"Toda sucia, no se lavó y luego mi hermano chicharrón (Chicharito) que me hizo el favor de que me la firmara. Gran regalo de Navidad porque reapareció la camiseta del Bicho", contó el zaguero en Instagram.

