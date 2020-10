Mike Tyson: ¿Por qué odiaba a Michael Jackson?

La vida de Mike Tyson ha sido bastante polémica, pues en numerosas ocasiones ha compartido vivencias con personajes relevantes del mundo del espectáculo, entre ellos el cantante Michael Jackson, que despertó un odio en el exboxeador cuando coincidieron.

"Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: '¿A qué juega? No ha debido verme'. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón", aseguró Tyson en una de sus emisiones de su podcast Hotboxin.

Eso no sólo fue el hecho que despertó la furia del expugilista, pues también relató que Jackson lo ignoró mientras firmaba unos autógrafos.

“Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, Jackson fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿No te conozco de alguna parte?’. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, sólo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un coche", finalizó.

Tyson reveló que con el paso del tiempo su relación con el cantante fue mejorando, pero él siempre recordó los desplantes que le hizo cuando inició su relación.

