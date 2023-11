Mike Tyson y su raro viaje a Polonia para ¡comprar 100 palomas!

Mike Tyson sigue invirtiendo el dinero que ganó como boxeador en excéntricos negocios y muestra de ello fue un reciente viaje a un pueblo de Polonia, en donde compró 100 palomas.

Quien fuera dos veces Campeón del Mundo de los Pesos Pesados estuvo hace unas semanas en Piatnica, lugar en donde se encuentra uno de los mayores criaderos de aves y hasta donde fue el estadounidense con el objetivo de adquirir y exportar decenas de estos animales.

“ La cuestión de exportar aves a un tercer país no es fácil, la enfermedad de Newcastle y HAPI restringen el libre comercio de estos animales”, comentó a un medio local uno de los veterinarios del lugar. Aunado a ello, cabe resaltar que Polonia es un país que se caracteriza por la cría de aves, no por nada Cracovia, antigua capital de dicho país, es considerada la ciudad con más palomas en toda Europa.

MIKE TYSON Y SU AMOR A LAS PALOMAS

Para muchos podría resultar extraño esta compra de Mike Tyson, sin embargo, en el pasado el exboxeador ha revelado su amor por las palomas, que lo hicieron superar el bullying cuando era niño, por las también llegó a pelar y terminar con una novia, e incluso por las que estaría dispuesto a pagar millones de dólares.

“ Las palomas eran mi escape. Yo era gordo y feo y los chicos me molestaban todo el tiempo. La única alegría que tenía eran mis aves”, esa es una anécdota que se suma a cuando contó: “dejé un momento la jaula en la puerta de mi casa y entré a buscar algo. Cuando regresé, vi a un hombre de la basura meter la jaula en la trituradora del camión. Lo fui a buscar y lancé a su sien una titánica mano derecha que lo dejó fuera de combate” .

' Iron Mike' alguna vez también contó que rompió una relación amorosa por defender a sus palomas. "Estaba saliendo con una joven y me dijo: 'No sé por qué estás volando esos malditos pájaros, deberías comértelos'. Ella agarró uno y cocinó uno y procedió a comérselo, y yo simplemente no pude hacerlo. Simplemente no era lo correcto. Por eso ya no es mi mujer".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUAUHTÉMOC BLANCO ORGANIZA PARTIDO PARA APOYAR A LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN OTIS