Millie Turner firmó renovación con Manchester United acompañada de su perro

La defensa de Manchester United femenil, Millie Turner, protagonizó un momento peculiar al momento de firmar su renovación de contrato, ya que lo hizo acompañada de su perro Pongo.

Mientras que hay jugadores y jugadoras que firman extensiones de contrato en compañía de su familia o sus parejas. Sin embargo, Turner optó por su fiel mascota, quien es un "invitado" habitual en sus redes sociales.

Turner y su perro Pongo se robaron los reflectores | INSTAGRAM: @manutdwomen

Incluso en una ocasión, cuando reportó con la Selección de Inglaterra en St George's Park, Pongo también estuvo presente. "Es el mejor cachorro del mundo. Ojalá todos puedan ver las fotos y se convierta en el nuevo subgerente", bromeó.

El nuevo vínculo de la defensa será por tres temporadas, es decir, hasta 2028. "¡Estoy emocionadísima! Me siento muy feliz, siento que aquí es donde pertenezco, es la casa para mí."

"Etar aquí por tanto tiempo, realmente se siente como estar en casa. Hemos creado una familia extraordinaria, por eso es tan especial", declaró la defensa.

We are delighted to announce the signing of Pongo on a lifetime contract 🐶❤️



A special thanks to @MillieTurner_ for accompanying him on this special day 😅✍️#MUWomen pic.twitter.com/2UA5LK2Cze

— Manchester United Women (@ManUtdWomen) March 21, 2025