'Miss Croacia' sobre elementos de seguridad: '¿Por qué son tan groseros?'

La popular módelo Ivana Knoll, quien se dio a conocer como 'Miss Croacia' durante la Copa del Mundo Qatar 2022, acusó a los guardias de seguridad del City Stadium de ser groseros con ella.

En entrevista para el medio Bild, la también influencer relató la manera en la que los elementos la trataron.

"No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros", dijo Knoll.

Cabe mencionar que en días anteriores, la croata había dicho que la gente local le había dado permiso de usar la vestimenta que ella prefiera, además de que no había tenido problemas durante su estancia en Qatar.

