Modelo brasileña reveló tener un hijo con un jugador casado de la Premier League

Jacqueline Pinheiro, modelo brasileña que reside en Milano, Italia, salió a contar la historia de su hija, una pequeña cuyo padre no se quiso hacer responsable tras un par de años de relación en las sombras y que cada semana se enfunda la playera de un equipo de la Premier League.

“Me enviaba mensajes de texto todo el tiempo, incluso durante su boda", comienza a contar Jacqueline a el diario británico The Sun.

“Me juró su amor eterno, me dijo que me amaría por el resto de su vida. Me dijo que tendría mi propio apartamento y que nunca me dejaría. Para hacer las paces, me pagó para que tuviera unas vacaciones de cinco estrellas con mi mejor amigo durante la semana de su boda”, relata la brasileña, quien añade que después de ver el compromiso de su pareja, decidió separarse, aunque no era cociente de lo que estaba por venir.

La chica brasileña se encontraba embarazada, y al intentar responsabilidad al jugador de la Premier, este no quiso saber nada, y aunque hoy en día existe una investigación penal respecto a su paternidad, el futbolista no ha salido a dar la cara.

“No pensé que se lo tomaría tan mal, porque él fue quien hablaba de tener hijos juntos. Intentamos estar de acuerdo en que no estaría físicamente, pero que iba a contribuir económicamente. A los tres meses, su mujer se enteró de que estaba embarazada y, a partir de entonces, él actuó como si yo no existiera y no nos conociéramos. Nunca me ha llamado, ni me ha pedido una foto, ni nada.

"A los seis meses de embarazo, finalmente, una persona que trabaja para él se puso en contacto conmigo y me ofreció un trato: me daría una cantidad fija, pero nunca diría quién es el padre. La cantidad era de broma", añade Jacqueline.

“Por eso decidí contratar a un abogado y juntos intentamos contactarlo para hacer una prueba de paternidad, pero puso excusas para no hacerla y aún no la ha hecho. Entonces acudí al juez y mis abogados han enviado una carta a su club informándoles de todo”, sentenció a la espera de justicia y reflectores para que su caso no pase desapercibido.

