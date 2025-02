Moisés Caicedo, del Chelsea, se estrena como imagen de Omnilife

El futbolista peruano, Moisés Caicedo, es la nueva imagen de Omnilife, empresa de la cual, Amaury Vergara, es el director general.

A través de un video compartido en redes sociales, Omnilife publicó un testimonio de cómo el jugador ecuatoriano del Chelsea ha consumido los productos alimenticios de la marca de la familia Vergara.

CAPTURA DE PANTALLA: X

"De chico acompañaba a mi mamá comprar (Omnilife) y es como que me trae buenos recuerdos, y ahora cuando no tengo productos, me falta algo", explicó Caicedo.

En su propia cuenta de Instagram, Amaury Vergara publicó una historia e invitó a sus seguidores a ver el video del testimonio de Caicedo y la relación de con los productos.

Sin duda es un movimiento inesperado ver la llegada de un jugador importante de la Premier League a la marca la cual dirige Amaury Vergara, dueño de las Chivas de la Liga MX.

