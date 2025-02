Óscar García es trasladado al hospital; no dirigió en el Atlético San Luis vs Chivas

Óscar García no dirigió. Las Chivas se enfrentaron al Atlético San Luis en la Jornada 9 del futbol mexicano, en un partido que era clave para ambos equipos por los momentos complicados que han sufrido en este torneo.

La sorpresa llegó cuando Óscar García no saltó al banquillo para dirigir a su equipo, pues ya no pasa por un tema de suspensión y no se había reportado alguna situación que lo dejara fuera de actividad para este compromiso de media semana.

Un comunicado del Rebaño confirmó que Francisco Ruano dirigió este partido, ya que Óscar García llegó con fiebre y malestar, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. Esto con el objetivo de descartar algún problema mayor con el técnico español.

Ruano ya había dirigido

No es la primera ocasión en la que Francisco Manuel Ruano dirige al Rebaño en esta temporada, pues hay que recordar que García sufrió una expulsión por una agresión en el duelo entre los de Guadalajara y León, recibiendo un par de juegos de castigo.

Los partidos donde dirigió Ruano fueron ante Querétaro, que terminó con empate a 1 gol, y ante Xolos de Tijuana, donde el Rebaño se quedó con el triunfo por 2 tantos a 1.

