Muere fisicoculturista aplastado por una barra de 210 kilogramos

Justyn Vicky perdió la vida mientras se encontraba realizando una sentadilla, pues a la hora de estar haciendo su ejercicio fue que en la barra había puesto un peso de 210 kilogramos, pero tras el accidente los cuerpos médicos no pudieron evitar que este culturista de 33 años perdiera la vida.

De acuerdo con el periódico The Sun, el fisicoculturista intentó realizar el ejercicio con un peso que aún no dominaba, ocasionando que al momento de bajar ya no pudiera subir, evitando que el peso que había puesto se lo pudiera quitar de encima de su cuello.

Los paramédicos acudieron al gimnasio para trasladar a Justyn al hospital, donde fue valorado y sometido a intervención quirúrgica, pero los médicos no pudieron revertir el daño que le había causado en el cuello, afectando sus pulmones.

Justyn además de ser un fisicoculturista, pues también era entrenador en donde compartía sus rutinas y como se preparaba para competir en las pruebas de culturismo a sus más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

