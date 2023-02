Mujer que acusa al 'Palermo' Ortiz de agresión sexual no ha ratificado la denuncia

Hasta el momento, la persona que denunció al jugador de Pumas Arturo Ortiz no se ha presentado en la Fiscalía de la CDMX, solo enviaron un documento, pero en el no había datos de la víctima, informó Carlos Jiménez, "no cuenta con nombre de víctima, datos de contacto, nada. Hasta ahora, nadie se ha presentado", informó el reportero.

Cabe destacacar que mientras no se ratifique la denuncia y se presente la persona que acusa al jugador, la Fiscalía de Justicia de la CDMX no puede darle segumiento al caso y, por tanto, no habrá una notificación oficial a Palermo Ortiz.

Hasta el momento no se tiene más información al respecto, por lo tanto el Club Universidad, informó que estará al tanto del caso de su jugador, pues Palermo no ha sido notificado tras la acusación.

El 16 de febrero se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con No. de Folio– 0334e704-55af-49d4-b97e-86b37fcb1ca6, en la cual se acusa a Arturo Ortiz Martínez, como responsable de haber agredido sexualmente a una mujer.

