¿Nailea Vidrio está enamorada otra vez? La jugadora sorprende tocando canciones de amor

Nailea Vidrio vive una nueva etapa en su vida, pues luego de romper y tirarse indirectas con Israel Reyes, ahora se encuentra aprendiendo a tocar el piano. Esta actividad recreativa fue presumida por la futbolista, quien compartió en sus redes sociales sus avances con el instrumento.

Lo que sorprendió fue el hecho de que empezó a tocar canciones de amor, como lo es 'All Of Me' de John Legend, lo que desató los rumores sobre si la futbolista volverá a estar enamorada.

"Da todo por mí. Que yo daré todo por ti. Eres mi fin y mi comienzo. Incluso cuando pierdo, salgo ganando. Porque yo te doy todo de mí. Y tú me das todo de ti", es parte de la letra traducida al español.

Aunque Nailea Vidrio no ha confirmado tener una relación oficial en la actualidad, hace unos días se le vio muy de cerca con el influencer Rod Contreras, por lo que esta canción podría estar dedicada a él.

El influencer compartió una imagen en sus Instagram Stories en la que se le ve abrazado por el cuello de forma afectuosa por Nailea Vidrio. Esta fotografía desató una ola de especulaciones sobre si los dos están comenzando una nueva relación amorosa.

Parte de la sorpresa y el interés en esta situación se debe al pasado de Rod Contreras como expareja de Domelipa, otra influyente creadora de contenido mexicana con una gran base de seguidores en TikTok y Instagram. Domelipa cuenta con casi 70 millones de seguidores en la primera plataforma y otros 22 millones en la segunda.

