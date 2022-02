Nainggolan: 'Hay gente que bebe más que yo pero lo hacen en casa y nadie lo sabe'

Radja Nainggolan, exjugador del Inter de Milan y la Roma, aseguró que beber y fumar no es algo malo. Incluso, asegura que muchos lo hacen en sus casas, aunque a él no le importa hacerlo en público.

"Si uno llega tarde, bebe y fuma un cigarro, en mi opinión, no hace cosas malas. He aprendido a aceptar todo lo que se diga de mí, nunca me preocupé por lo que decía la gente, todo porque algunos me veían en las discotecas. Hay gente que bebe más que yo pero lo hacen en casa y nadie lo sabe", mencionó para 'La Reppublica'.

El belga de 33 años también habló sobre la homosexualidad en el futbol, y afirmó que existe mucho machismo en la industria.

"Jamás he tenido dudas sobre la sexualidad de ningún compañero, pero el futbol es un mundo machista, todos son muy machos. Sería importante que una persona pudiera abrirse públicamente sabiendo que va a ser aceptada sin problemas", añadió.

Sobre su selección, Nainggolan cree que este será el 'último tren' (el Mundial) para conseguir algo importante: "Si no llega en Qatar el gran trofeo deseado, en mi opinión no llegará nunca. En la Eurocopa Italia era menos fuerte sobre el papel, pero luego el bloque del equipo era mucho más sólido y esa es la base del futbol".

