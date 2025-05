Napoli y la familia De Laurentiis visitaron al Papa León XIV en el Vaticano

Que el papa León XIV es fanático de los Medias Blancas de Chicago en el béisbol y le gusta jugar al tenis ya se ha establecido. Sin embargo, la pregunta deportiva más apremiante para mucha gente dentro del Vaticano y en la Italia circundante sobre el primer papa estadounidense sigue siendo un misterio.

León sembró dudas sobre la suposición de que es hincha de AS Roma durante una audiencia privada con el recién coronado campeón italiano Napoli —rival de la Roma— el martes. Pero sus comentarios revelaron que está pendiente del calcio.

This morning, Pope Leo XIV met with members of SSC Napoli, the football club which on Friday won the Italian league title.



In a brief speech delivered before greeting the players, the Pope reflected on the importance of teamwork and the “moral quality” of sport. Congratulating… pic.twitter.com/cQf4AjzRqD

— Vatican News (@VaticanNews) May 27, 2025