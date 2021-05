Neymar, de luto por muerte de su amigo MC Kevin, quien cayó de un quinto piso

Neymar se despidió este lunes de su amigo, Kevin Nascimento Bueno, mejor conocido como MC Kevin, el cual falleció tras caer del quinto piso del hotel que se encontraba.

"No me lo puedo creer, 23 años... juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño hacia mí. Teníamos pensado conocernos ahora en mis vacaciones e infelizmente no podremos. Pero tengo la certeza de que aún así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí. Que descanse en paz mi niño", escribió el brasileño en redes sociales.

El jugador del PSG, también detalló que había quedado con su amigo de verse, por lo que lamentó la noticia, "faltaba poco para vernos", dijo el astro brasileño.

El reconocido artista brasileño se encontraba en las afueras de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

