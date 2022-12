Neymar: Publicó mensajes con compañeros de Brasil en whatsapp sin su permiso tras eliminación

Neymar fue uno de los hombres que jugó de mejor manera durante la participación de Brasil en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde incluso un gol suyo estuvo cerca de mantenerlos vivos.

Sin embargo, el pesar fue grande para la selección brasileña después de haber quedado eliminados en los cuartos de final frente a Croacia.

Ante ello y las críticas que han sufrido por la eliminación, Neymar decidió publicar sin permiso algunos de los mensajes de whatsapp que tuvo con otros compañeros tras la eliminación del Mundial.

En su cuenta de Instagram, Neymar publicó el siguiente mensaje: "Decidí publicarlas, sin permiso, para que veáis cuanto nos queremos y estamos unidos... Estos fueron algunos de los muchos mensajes que nos enviamos como grupo. Es un sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y tengo la certeza de que con el apoyo de toda la afición volveremos más fuertes".

Marquinhos, Thiago Silva y Rodrygo Goes son algunos de los mensajes que compartió Neymar en donde todos se mostraron tristes por la eliminación.

"¿Como estás? Estoy aquí para decirte que soy tu fan. Un penalti no cambiará lo que siento por ti. Siempre estoy contigo y lo sabes, te amo", fue el mensaje que le mandó Neymar a Marquinhos, a lo que el zaguero contestó "escucha hermano, he ido mejorando poco a poco. Solo me estoy dando tiempo para recuperarme del todo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Gracias por el mensaje y por pensar en mí, eres tan increible. Quería que todo saliera bien".

Mientras que Thiago Silva fue más emotivo en la conversación. "Tendremos que seguir adelante, lamentablemente es así. Tenía muchas ganas de darte este Mundial. Tu, Dani y yo nos lo merecíamos mucho", escribió Neymar, a lo que el defensor del PSG contestó que "es más difícil de lo que me imaginaba, de verdad. No puedo soportarlo. No puedo creer que perdimos. Cada vez que recuerdo tengo ganas de llorar, pero estaré bien".

Finalmente, un mensaje muy paternal fue el que dio Neymar a Rodrygo Goes.

"¡Hermano pequeño! Estoy aquí para decirte que eres un crack. Es un honor formar parte de tu carera, oírme llamarme tu ídolo y verte ascender para convertirte en un jugador histórico para Brasil. Los penaltis solo los fallan aquellos que dan un paso adelante para lanzar uno. He fallado muchos penaltis en mi carrera y he aprendido de todos ellos. Nunca me rendí, siempre busqué lo mejor y luché por superarme en todo. Mantente fuerte, las críticas solo te harán más fuerte y recordarás lo que te he dicho. Traerás una Copa del Mundo a Brasil. Desconecta estos días, relájate y vuelve con todo. Estoy aquí si me necesitas".

Rodrygo Goes le pidió perdón a Neymar: "Gracias mi ídolo por todo, de corazón. Lo siento por todo lo que causé y por retrasar tu sueño. Espero que puedas continuar con nosotros para que podamos ganarlo juntos. Obviamente solo si es lo mejor para ti".

