Neymar recuperó una pequeña parte de lo que perdió jugando en el casino

A pesar de haber perdido anteriormente, Neymar volvió a jugar al casino online y logró ganar 35 mil euros en un tiro de ruleta al hacer una apuesta múltiple de más de 10 mil euros, el astro brasileño optó por varios números de la ruleta, sin embargo, salió victorioso con el número 29. Así, el futbolista del PSG recuperó un poco, pues el pasado 28 de marzo perdió un millón de euros.

Este dinero que consiguió en la ruleta, más que una victoria es una muy pequeña compensación por la derrota pasada. No solo sorprendió la cantidad que perdió, también la reacción de Neymar al darse cuenta que un millón de euros se le fue en un pestañeo, pues para el brasileño pareció ser algo bastante ligero, se le ve haciendo gestos como si estuviera llorando y luego riendo, todo este momento acompañado de la canción 'My heart will go on' para darle más dramatismo.

Esta situación generó diversos comentarios en redes sociales donde muchas personas estaban en contra de la manera en la que actuó debido a que mucha gente sueña con tener ese dinero, otros lo tacharon de frío e indecente, algunos lo tomaron con humor y lo defendían al decir que finalmente es su dinero y él decide que hacer con éste.

Neymar se encuentra lesionado y se perderá el resto de la temporada con el París Saint-Germain, por lo que es probable que se le vea nuevamente en stream jugando al casino y apostando su dinero. Por ahora, llevarse 35 mil euros a la bolsa le hicieron pasar un momento agradable.

