Neymar: Será jugador profesional de póker cuando se retire del futbol

Neymar, delantero del PSG, ya tiene claro cual será el camino que seguirá cuando llegue el momento de retirarse de las canchas.

El brasileño de 29 años le dará rienda a otra de sus pasiones y dedicarse de tiempo completo a ser jugador profesional de póker.

"Es verdad. Es una de las cosas que más amo. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al futbol podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda. Cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer. Me veo haciéndolo porque llevo mucho tiempo jugando, he estado jugando casi todos los días y trato de aprender más y más", declaró Neymar al portal francés CNews.

El atacante es actualmente uno de los embajadores de PokerStarts y recordó que comenzó a fue durante la Copa del Mundo de Brasil 2014 que comenzó a aficionarse por el juego.

"Comencé a jugar durante la Copa del Mundo de 2014. Durante la competición jugaban muchos jugadores y acabé aprendiendo a jugar con ellos. Miré desde fuera y luego me interesé, pensé que era genial la forma en que jugaban. Y terminé enamorándome del póker con el paso de los años", recordó.

