No cabe duda que las fronteras no son un obstáculo cuando el amor llama y prueba de ello es el pequeño niño etíope que rompió el internet durante la semana pasada expresando un deseo muy particular: ser mexicano.

Ante el boom del pequeño la selección mexicana de futbol, que jugará la Final de la Copa Oro ante Panamá, movió las redes sociales para buscar al pequeño y cumplir su deseo, al menos por un día y lo hicieron al pie de la letra.

Ser mexicano es un deseo que traspasa fronteras. Un Incondicional más a la familia #MéxicoJuega pic.twitter.com/EMFcJRmMuz — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 16, 2023

En el video compartido en redes sociales, se aprecia a Orbelín Pineda y a Santiago Giménez conviviendo con el infante afroamericano, Pineda le pone el uniforme del Tricolor y le regala unas quesadillas ante la presencia de su madre.

El Tricolor enfrenta el último partido de la Copa Oro este domingo en punto de las 18:00 hrs, hora del centro de México, ante Panamá en lo que será la onceava Final de la Selección Mexicana en esta competición.

