Norma Palafox: Ganó Exatlón en Estados Unidos

La actual jugadora del Pachuca Femenil, Norma Palafox se impuso en la rama femenil de Exatlón Estados Unidos en su quinta temporada.

La futbolista mexicana se impuso en la Final a la gimnasta colombiana Nathalia Sánchez; mientras que en la rama varonil el ganador de la gran Final fue Jayvier Cintrón que superó a Kelvin Rentería.

Con este triunfo, que Palafox dedicó a su madre, la mexicana se hizo acreedora al premio de 200 mil dólares.

"Lo único que se me viene a la cabeza es un día antes de viajar con dudas, si estaba haciendo lo correcto. Si iba a cumplir mi objetivo, pero mire me voy de aquí con esto en los brazos, lo que todo mundo desea y cuando viene a esta competencia, me voy feliz porque le cumplí la promesa a mi madre", dijo Norma al finalizar la competencia.

Palafox, quien ya había participado en la tercera temporada, por fin pudo ganar el reality show que se realiza en Estados Unidos este año.

Ahora, la futbolista se integrará al Pachuca Femenil, que no la está pasando bien en el Apertura 2021, ubicado en la posición 12 con seis puntos, acumulando cuatro juegos sin victoria y después de haber cesado a la entrenadora Toña Is.

