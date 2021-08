Yordenis Ugás le perdió el respeto arriba del ring al legendario Manny Pacquiao al realizar con éxito la primera defensa del Supercampeonato Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la pelea más importante de su trayectoria en la T-Mobile Arena Las Vegas.

Sin embargo el triunfo del cubano pareció no caerle bien a todos, pues Carlos Aguilar posteó un polémico y un tanto misterioso mensaje en redes tras la pelea.

"Queda claro que también la cantidad enorme de imbéciles que están en los medios y no comprenden no entienden el valor histórico del boxeo. Pinches puñetas controlando sus munditos", se limitó a escribir El Zar del Boxeo desde su cuenta de Twitter, dejando en incógnita el destinatario del agresivo mensaje.

Respecto a la pelea, el cronista de TUDN se limitó a decirse triste por la derrota del filipino y analizó elfuturo de Ugás.

"Me ha dolido ver a Manny Pacquiao con derrota. No le ganó Ugas, le ganó el tiempo. En mayo inicia su carrera por la presidencia de Filipinas es inminente el adiós. El tiene la decisión. Triste me siento, estoy out", dijo igualmente desde redes. "Ugás como buen boxeador cubano apostó por la pelea más importante de su vida ante una leyenda con el paso del tiempo. Contra Spence o Crawford no tiene futuro", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN MANUEL MÁRQUEZ: 'SIEMPRE SERÉ EL PUNTO NEGRO EN LA CARRERA DE PACQUIAO'