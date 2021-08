Julio César Chávez: 'Mis hijos no me hablan porque el Canelo subió al ring conmigo'

Con el ascenso de Saúl 'Canelo' Álvarez en el mundo del boxeo, las comparaciones con Julio César Chávez González no se hicieron esperar.

Pero fue el propio César del Boxeo, en su pelea de despedida ante el 'Machito' Camacho quien reconoció al Canelo arriba del ring tras el combate y lo señaló como el mejor del momento, gesto que no fue del agrado de sus hijos.

"Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo (al ring) ahora que hice la exhibición, porque el Canelo subió al ring conmigo, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan", confesó Julio César Chávez en entrevista con Yordi Rosado.

Sin embargo, la Leyenda del Boxeo también señaló que otros episodios de igual manera han afectado su relación con Omar y Julio César Chávez Carrasco.

"Es un poco triste, siempre ha sido complicada la vida con mis hijos por las comparaciones que hay siempre, sobre todo en el boxeo y después de ver a su padre caer a lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre, seguir los pasos de su padre… Ha sido muy difícil esa relación de mis hijos", sentenció Julio César Chávez.

