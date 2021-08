El Travieso Arce y Julio César Chávez se enfrascaron en una discusión en redes sociales luego de que el César del Boxeo asegurara en una conferencia que cualquiera puede ser Campeón y puso de ejemplo de manera despectiva a Arce, este no perdió la oportunidad para contestar igualmente con declaraciones un tanto subidas de tono, arremetiendo en contra de la familia Chávez.

"Cualquier pendejo es campeón mundial, hasta su hijo, pinche bultazo, llegó a ser campeón mundial ¿Cómo estará de jodido el boxeo en la actualidad? Estamos bien jodidos. Prefiero ser malo y pendejo, tener mi familia estable, haber cuidado todo lo que gané y no habérmelo metido como perico en la nariz", fueron las palabras el Travieso.

Sin embargo, fue Nicole Chavez quien salió a la defensa de los suyos, diciéndose decepcionada de lo dicho por un conocido de la familia y pidiendo respeto respecto al tema de las adicciones que atormentó al grupo de boxeadores hace unos años.

"Esto va para ti Travieso Arce, no te quiero faltar al respeto más de lo que ya te lo faltaste tú. Me da una repulsión y decepción enorme como se te llenó la boca hablando de las adicciones de mis hermanos. Tu eres papá y tienes hijos y le ruego a dios que jamás caigan en ninguna adicción. Esa enfermedad, porque es una enfermedad, porque sonaste un poco ignorante, es una enfermedad bien culera que no solo hacen sufrir a la persona, sino que también involucran a todas las personas y seres queridos que la rodean", dijo Nicole Chavez en un video compartido en las redes sociales.

"Dijiste que todo lo que logró mi papá fue por toda la cocaína que se metió por en la nariz. Eso habla más mal de ti que de él. Porque después de todos estos años no has podido asimilar que Julio César Chávez es Julio César Chávez y Travieso Arce es Travieso Arce. A mi se me hace una falta de respeto que subieras el video que subiste, que ya se te dijo que borraras y te lo vuelvo a decir, bórralo.

"Voy a subir todos los screenshots y mensajes que le mandaste a mi papá pidiendo perdón 'Campeón, por favor, perdón, yo te quiero mucho', no seas hipócrita. Si uno va decir algo, dígalo bien y más usted que ya es un señor grande, con hijos. Sosténgalo, no ande lloriqueando y pidiendo perdón", indicó la hija del César del Boxeo.

