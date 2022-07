Novak Djokovic: Jelena, esposa del tenista, lo defendió tras criticas por no vacunarse

Novak Djokovic ganó Wimbledon 2022 y ello lo mantiene como el mejor tenista de la actualidad, pero su ausencia en US Open parece más cercana que nunca.

Esta situación es debido a que ha tomado la decisión de no vacunarse hasta el momento para la enfermedad del Covid-19, situación que le ha puesto muchos problemas en su deporte.

De hecho, a los Estados Unidos no podrá ingresar si no está vacunado, por lo que todo indica que su participación en el US Open no se dará.

Ante ello, las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales, y ante esto fue la esposa de Novak, Jelena Djokovic, quien salió en defensa de su marido.

El periodista Ben Rothenberg aseguró que Novak era conocido como parte del grupo de 'antivacunas' y aquí fue dónde Jelena Djokovic le aclaró al periodista que era una cuestión personal decidir sobre su cuerpo.

"Perdóname. Sólo me aseguro de que quede constancia de que TÚ le has etiquetado como referente a los antivacunas por la razón que sea. Él simplemente ha tomado una decisión personal sobre su cuerpo", sentenció la esposa del tenista Novak Djokovic.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - RAFA NADAL, TOMÓ SUS VACACIONES EN ISLAS BALEARES Y ACELERÓ AL MÁXIMO EN UNA MOTO ACUÁTICA