Novia de Bernard Tomic 'aprovecha' cuarentena para subir contenido para Onlyfans

Tras dar positivo a Coronavirus después de la clasificación en Oriente Medio, el tenista Bernard Tomicy su pareja, la influencer Vanessa Sierra, no pueden salir de su habitación de hotel en Melbourne cumpliendo la cuarentena previo al Australia Open, lo cual ha terminado con la paciencia de ambos y podría llevarlos a producir contenido de Onlyfans.

Desde sus redes sociales, Vanessa ha compartido sin fin de quejas respecto a su encierro en el hotel; desde aburrimiento hasta comida en mal estado, la influencer no ve otra salida que seguir alimentando sus redes sociales de paga para pasar el tiempo.

"Estamos cansados de jugar a la consola 11 horas al día. Me pregunto si debería grabar un buen contenido para mi perfil de Onlyfans durante estos días", indicó Sierra en sus redes.

"No me lavo el pelo. Normalmente tengo peluqueros que me lo hacen dos veces por semana", fueron algunas de sus quejas. "Sólo hay un baño, y nunca lo he hecho frente a Bernard. No sé lo que voy a hacer. Es el tercer día. Simplemente no puedo hacerlo frente a él. Todavía no he roto esa barrera en la relación".

Tomic, actual número 228 del mundo, fue ganador del Abierto de Australia júnior en 2008; y aunque alcanzó el puesto 27 del ranking ATP a los 19 años, lleva fuera del top 50 desde hace ya casi una década.

