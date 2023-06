¡Orgullosos! Padres de Facundo Buonanotte reciben increíble regalo de su hijo

Facundo Buonanotte se ha convertido en una de las promesas que Lionel Scaloni convocó para los recientes amistosos con la Selección de Argentina, pero también su paso por el Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League ha ocasionado que no se olvide de sus padres, pues les dio un regalo que cambiará sus vidas.

“Cuando entramos en la casa, con comida, regalos y pensando que la casa era linda con parque para tomar mates y pasar un hermoso fin de semana, Facu nos dio una llave, la de esa casa, y nos dijo que era nuestra. Que era nuestra casa”, aseguró Pamela, su mamá, en entrevista para Rosario 3.

Además, los padres del futbolista relataron que siempre educaron a su hijo con el ejemplo mismo.

“Nosotros le decíamos que tenía que estudiar, pero no habíamos terminado ninguno de los dos el colegio y además le dije siempre que no tenía que fumar, pero yo fumaba. Por eso dejé de fumar y mientras trabajaba me fui a una escuela nocturna y terminé la secundaría y después mi mujer”, sentenció Mauricio, padre del futbolista argentino.

Facundo nació el 11 de febrero de 2002, en donde surgió de las fuerzas básicas del Rosario Central, club donde estuvo poco tiempo en la mayor, pues en enero de 2023 su destino sería Inglaterra con el Brighton & Hove Albion Football Club, equipo donde disputó 14 partidos y anotó un gol.

