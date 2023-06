Mauro Zárate y Flavio Azzaro protagonizan pleito en programa de TV

El delantero argentino Mauro Zárate, quien tuviera una etapa con los Tigres de la UANL, vivió un pleito en un programa de televisión con el periodista Flavio Azzaro.

Azzaro es conocido en México por las constantes críticas que ha realizado al futbol mexicano y a la Selección Nacional.

En el programa Desayuno Americano, Zarate realizó una llamada para aclarar unas cosas, después de que Azzaro se encontraba cuestionando a la esposa del jugador, Natalie Weber.

Zárate señaló que “Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. Es un pobre tipo que no tiene nada. Vos sos un cagón, te estoy mirando por la tele, vos sos un cagón. Yo me junto con vos y si nos tenemos que agarrar a trompadas nos agarramos a trompadas”

Azzaro no se anduvo por las ramas y arremetió contra Mauro y su esposa, señalando que ambos armaron esta situación, debido a que el periodista anteriormente había tildado al futbolista de "mercenario", en palabras dichas a su esposa Natalie.

“Mentiste un año sobre Mauro. Un año entero diciendo boludeces. Primero y principal dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro, dijiste que Mauro era un sorete, que era un mercenario, un mal hermano, mal tipo, mal hijo, pesetero, mal marido y mal amigo”, señaló el periodista.

Y Azzaro sentenció que “Tu marido es un mercenario y un traidor, tu marido está enamorado de la plata”.

Pelea Mauro Zárate vs Flavio Azzaro en vivo en América. Cine pic.twitter.com/q4fTKp3ykE — Luciano García (@garcialuciano27) June 28, 2023

