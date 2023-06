¡Se hará más rico! Neymar recibirá los bienes de un hincha brasileño que lo puso en su testamento

Neymar Jr, jugador del Paris Saint Germain, ha sido más noticia fuera del campo en los últimos meses que dentro del mismo. Tras perderse los Octavos de Final de Vuelta de la Champions League y las últimas jornadas de Ligue 1, al brasileño se le ha visto en fiestas, en la Formula 1, torneos de poker, entre otros lugares fuera del ámbito futbolístico.

En esta ocasión, el exjugador del Barcelona ha vuelto a estar en el radar, pues se dio a conocer que una persona de Brasil, quien guarda su anonimato, lo ha puesto en su testamento y recibirá todos sus bienes cuando la persona fallezca.

El individuo no tiene alguna relación directa con Neymar, sin embargo, ha decidido cederle todos sus bienes al jugador del Paris Saint Germain. La persona aclaró que a pesar de tener 30 años, no cuenta con buena salud, por lo que en su testamento puso a Ney como el mayor beneficiario.

"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. También sufro de difamación, tamién soy una superfamilia y la relación con su padre me recuerda mucho a la relación con el mío, que ya falleció. Pero sobre todo, sé que no es un caza fortunas, algo un poco raro para hoy en día", reveló el jóven para el medio brasileño Metrópoles de Brasil.

Asimismo, el hombre reveló que no tiene hijos y no está casado, por lo que prefiere dejarle sus bienes a Neymar, antes que dejárselos al gobierno o a su familia lejana.

"Odiaría dejar mis cosas para el gobierno o los familiares con los que no me llevo bien. Intenté enviárselo a Neymar, pero no tuve éxito. También tengo algunos objetos y cosas de la familia", sentenció el individuo brasileño.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PUEBLA TROLLEA A RAYADOS POR EL DISEÑO DE SU JERSEY