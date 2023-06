Papá de Checo Pérez contó cómo conocieron a Luis Miguel

Antonio Pérez Garibay y Sergio Pérez salieron en una revista junto a Luis Miguel, ante este hecho el papá de Checo Pérez contó cómo se dio el acercamiento a una de las leyendas de la música mexicana.

"Es muy bonito, porque la relación con Luis Miguel la tuve yo antes que mis hijos. Quiero mucho a los tres hermanos; primero conocí a Sergio (Basteri), luego a ‘Picha’ (Alejandro Basteri) y luego a ‘Micky’. Son unos chicos muy especiales, los quiero como hijos, estoy seguro de que vamos a ser familia todo el tiempo”, comentó

Este acercamiento se dio previo al Gran Premio de España, Sergio se encontraba esperando a su padre, quien lo llamó para entrar y se tomó un par de fotos con Luismi y recordaron viejos tiempos en la casa de Paloma Cuevas

"Estaba Luis Miguel en Madrid y pasé a saludarlo, me dijo que qué bien le estaba yendo a ‘Checo’ y le dije: ‘Checo está aquí afuera’. Entonces pasó y platicamos, le presentó a su mujer, Paloma Cuevas, platiqué yo con ella" contó el papá de Checo Pérez.

Así mismo Pérez Garibay contó cómo fue que conoció a Luis Miguel gracias a una propuesta de negocio, hasta ya 11 años de la intención de trabajar en una marca de tequila para "El Sol".

Estaba en Roma con el Papa, cuando me habló el representante de ’Micky’ y me dijo que me podía recibir al día siguiente en Miami, entonces volé de Roma a Miami a reunirme con él. Nos tomamos unos martinis y ahí nació el proyecto de lanzar un tequila, pero no logró concretarse y yo no quise insistir", finalizó.

