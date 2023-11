¿Otro fichaje 'bomba'? Álvaro Morales y Perro Bermúdez hacen colaboración y desatan rumores

Enrique 'Perro' Bermúdez es uno de los cronistas deportivos más conocidos a nivel nacional desde hace varios años, por sus características narraciones con Televisa, ahora TUDN. Sin embargo, ahora atrajo los reflectores por una publicación en redes sociales que generó mucha especulación.

El veterano cronista subió una fotografía en la red social X (antes Twitter) con Álvaro Morales, polémico comunicador de ESPN, y algunos internautas empezaron a cuestionar si ahora trabajarían juntos los dos comunicadores.

Sin embargo, ambos coincidieron solo para un anuncio de 'Empelotados'. Y aunque tanto Bermúdez como Morales se ven alegres en la fotografía, hubo usuarios que no desprovecharon el momento para criticarles. Y es que, según algunos usuarios, el sueño de Álvaro Morales es integrarse a TUDN.

De igual forma, con las recientes incorporaciones a la televisora de Chapultepec de David Faitelson y André Marín, quienes en su momento fueron muy críticos con la "cadena rival", la llegada de Morales provocaría otra ola de críticas. Además que sería otro "duro golpe" para José Ramón Fernández, perder a un colaborador más.

Con mi brother @AlvaritoMorales , grabando el comercial de empelotados!! pic.twitter.com/5vS8nu3IOR — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) November 8, 2023

No obstante, la relación entre el 'Perro' y Alvarito por ahora no va más allá de que un simple anuncio y no hay nada más concreto que pudiera indicar que trabajarán juntos en televisión.

