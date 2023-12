'Paco' Chacón arremete contra Fernando Guerrero tras arbitraje entre América y León

La polémica arbitral se hizo presente de nueva cuenta en la eliminatoria entre América y León. Y es que en el primer gol de las Águilas, los jugadores de La Fiera reclamaron una falta de Alejandro Zendejas previa al penalti, algo que Fernando Guerrero, árbitro central del juego, no concedió.

Ante esto, Francisco Chacón, exárbitro y actual analista en TV Azteca, señaló duramente al 'Cantante' como uno de los aliados para el América en las Liguillas.

Y es que Guerrero, además de recibir reclamos sobre la supuesta falta de Zendejas, también recibió críticas, pues múltiples personas consideran que el empujón por la espalda sobre Henry Martín no debió de haber sido marcado como pena máxima.

Ante esto, Chacón, a través de sus redes sociales, comentó que es increíble la forma en que Fernando Guerrero se vuelve en el "árbitro oficial" del América en Liguilla y lo llamó "pillo".

"Me llama mucho la atención que Fernando Guerrero sea el árbitro oficial del Club America en Liguillas, pero me parece increíble que los demás equipos no hagan nada, Guerrero es sabido por todo mundo que es un pillo", redactó.

