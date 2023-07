Paco Palencia se ha convertido en uno de los favoritos de MasterChef Celebrity

Actualmente, Francisco 'Paco' Palencia es tema de conversación en los hogares que cada domingo sintonizan la tercera temporada de MasterChef Celebrity México, pues ha demostrado que no solo es bueno en el fútbol sino también en la cocina.

Es por ello que La Contra, decidió entrevistar al exfutbolista mexicano vía telefónica hasta Costa Rica, país en el que se encuentra desde hace unos días para enfretar un nuevo reto en su carrera como entrenador, pues fue contratado para dirigir al equipo Sporting FC, y hablarnos de su paso por la cocina más famosa de la televisión.

Al preguntarle la razón que lo llevo a participar en un programa como MasterChef Celebrity, nos compartió: “Primero que nada, pues me gusta comer, entonces cuando te gusta comer vas descubriendo que a lo mejor te gusta cocinar, porque quieres aprender a cocinar algo que te gusta, algo que saboreas, algo que es bueno para el paladar. Entonces naturalmente sabía cocinar lo básico y creo que MasterChef era una oportunidad, primero, para aprender cosas nuevas y, dos, para aprender a cocinar mejor para mi familia, amigos y para mí mismo; definitivamente fue una decisión acertada”.

MasterChef es un ejemplo para la gente de que nunca debemos darnos por vencidos, ya que así es la vida: un desafío constante

Y continuó explicando: “Ha sido de las mejores experienciencias que he tenido en mi vida, en cuestión de descubrir algo en lo que no eres experto y no tienes mucho conocimiento. Creo que el sentido de tú estar saliendo de tu rutina es lo que te ayuda a crecer. Cada día me levantaba con una ilusión enorme de ir a cocinar.

"Si no sufres y si no sales de esa zona de comodidad, nunca vas a crecer, entonces esos retos a nosotros como participantes nos ayuda a que toda la gente que nos conoce, se atreva a hacer cosas diferentes, porque todas las cosas que se te presentan, siempre tienen una solución, nunca abandonar, nunca tirar la toalla. MasterChef es un ejemplo para la gente de que nunca debemos darnos por vencidos, ya que así es la vida: un desafío constante”.

Ahora que Palencia se ha convertido en uno de los concursantes favoritos del programa, expresó: “Yo creo que el que la gente te vea en otra faceta de la vida solamente le dice a la gente que todos somos capaces de hacer cualquier cosa y lo importante es empezar. Lo más importante para mí es empezar a hacer algo, porque tú no sabes qué tan lejos puedes llegar hasta que no te atreves a hacerlo, y cuando te atreves a hacerlo, vas descubriendo cosas que te van guiando en tu vida.

"Entonces eso es lo que estan viendo los chefs conmigo, que están conociendo a otro ser humano, porque nosotros somos como te ve la gente. Por ejemplo, tú me puedes ver como un entrenador, a lo mejor alguien más mayor me ve como un jugador todavía, mis hijos me ven como su padre, mi esposa como su esposo, los chefs como un cocinero, pero creo que mostrando todas estas facetas de tu vida le dices a la gente que la capacidad que tienes de hacer cosas diferentes está ahí y yo creo que eso es lo que se está despertando en la gente, esa curiosidad de que yo también soy capaz de hacer otras cosas a parte del futbol; cualquier ser humano es capaz de hacer cosas diferentes de lo que a ellos se dedican”.

“LOS TRES JUECES FUERON EXIGENTES CONMIGO Y ESA EXIGENCIA ES LO QUE A MI ME GISTA”

Esto dijo sobre Alfonso Cadena, Zahie Téllez y el Chef Herrera, los jueces de esta nueva temporada: “Los tres fueron exigentes conmigo. La verdad en el primer programa me fui a un reto de superviviencia y me acuerdo que estaba con Pedro y se nos sobrecoció el pescado y uno de los chefs nos dijo que ni siquiera lo iban a probar, y pues ahí me di cuenta de que la exigencia es máxima. Le decía a todos mis compañeros que cuando te dicen algo los chefs, debes aterrizar tus cinco sentidos en el aquí y en el ahora, porque los chefs tienen un olfato, un gusto que es envidiable, saben perfectamente lo que le pusiste, lo que no le pusiste solamente con olerlo o con probarlo y a mí, si te soy sincero, esa exigencia es lo que a mi me gusta, porque si los tres jueces me exigen mucho, al final sacarán lo mejor de mí”.

Aunque aún se desconoce en qué lugar quedará el exfutbolista, su familia también se vio beneficiada y nos contó:” “Mi hijo el chico, después de que acaba un programa, me dice ‘oye y cuándo me vas a cocinar esto’ o ‘quiero esto, pero te voy a dar un ingrediente secreto’, y eso me ayuda mucho a seguir siendo creativo. Yo creo que los miedos aparecen cuando tienes ese temor al regaño, a la vergüenza, a que se burlen, a que no te va a salir bien ese plato, cuando tu quitas ese miedo y empiezas a atreverte vas descubriendo cosas que no sabías que podías hacer. A mí MasterChef me ha ayudado mucho en la vida y mi hijo y mi familia están saliendo ‘ganones’, y pues yo también porque cocino cosas ahora que a mí me gustan más y las pruebo y las hago y yo la verdad estoy fascinado con haber participado.”

“ESTOY EN MI MEJOR MOMENTO”

Recientemente Paco cumplió 50 años y se encuentra viviendo la mejor etapa de su vida: “Yo creo que estoy en los ‘treinta y siempre’ y la verdad que yo siempre le digo a la gente que yo estoy en mi mejor momento. Yo creo que todos deberíamos pensar de esa manera, porque es el mejor regalo que tenemos en este momento y hay que vivirlo. El pasado ya es historia, ya no podemos hacer nada más que aprender de él; el futuro es muy incierto y como dice Kung Fu Panda, 'el presente es un regalo y por eso se llama presente'”.

“EL SPORTING FC VA DEJAR DE SER UN EQUIPO PEQUEÑO PARA CONVERTIRSE EN UN EQUIPO GRANDE”

Finalmente, habló sobre su oferta de trabajo como director del equipo de fútbol, Sporting FC en Costa Rica, y nos compartió: “Como dicen por ahí, ‘trabajo llama trabajo’. Me sale primero lo de MasterChef y ahora esto del fútbol y yo creo que cuando entras en esa dinámica positiva de querer seguir aprendiendo y creciendo, de todo el conocimiento sobre todo y de compartirlo con la gente, todo lo que yo sé de fútbol y todo lo que aprendí de cocina, ahora me toca compartirlo con la gente, porque no me sirve de nada quedarmelo, entonces el Sporting FC va a dejar de ser un equipo pequeño, para convertirse en un equipo grande".

