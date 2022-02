Padre de Funes Mori explotó contra HH: 'No puedo creer que de 10 pases, seis los diera mal'

Héctor Herrera sigue siendo apuntado por las críticas luego del desempeño mostrado ante Costa Rica, y es que no solamente fueron los periodistas quienes mostraron su descontento con el juego del futbolista del Atlético de Madrid, sino también el padre del delantero naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori.

El papá del jugador de Rayados comentó que la Selección tuvo un mal rendimiento, sin embargo, el mediocampista mexicano fue quien se llevó la peor parte al no poder darle una asistencia a su hijo. "No puedo creer que un terrible mediocampista que juega en el Atlético de Madrid de 10 pases que dio, seis los diera mal. No puedo creer que no abastezcan al '9', así el centro delantero nunca va a llegar a ser el goleador que quiere México", dijo en entrevista para ESPN.

No obstante, el padre de Funes Mori aseguró que ni Raúl Jiménez hubiera hecho la diferencia al no tener oportunidades de gol. "Si hubiera estado Jiménez, el que hubiera estado, no mete goles. No puedo creer que un equipo local juegue todo el tiempo para atrás la pelota", mencionó.

México se medirá el próximo miércoles ante Panamá en el Estadio Azteca, duelo en el que los dirigidos por Gerardo Martino buscarán mantenerse en la tercera posición y seguir con posiblidades de tener el pase directo a Qatar 2022, ya que en caso de perder bajarían al cuarto lugar y jugarían el Repechaje.

