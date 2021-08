Panthers: Robby Anderson celebró su carrera en la NFL con anillo de 40 mdd

Robby Anderson, actual receptor de los Carolina Panthers de la NFL, se encuentra celebrando su sexto año como jugador profesional y lo hizo adquiriendo un anillo repleto de diamantes.

El jugador de 28 años, casi pasó desapercibido por todos los equipos de la liga, pero no contaba con que los New York Jets le darían su oportunidad firmándolo como agente libre no reclutado en 2016.

Los Carolina Panthers apostaron por él brindandole un contrato formal en abril del 2020, lo ataron por dos años y 20 millones de dólares. Durante la temporada pasada, el jugador hizo 95 recepciones y recorrió mil 96 yardas.

Tras su éxito profesional, decidió crear un anillo de oro rosado a su medida con la ayuda del famoso joyero Gabriel The Jeweler, quien mostró en su cuenta de Instagram dicha obra.

"El elegido", es el apodo del jugador de la NFL, así que está grabado en la parte superior de la pieza, a los lados aparecen unas manos de oración y una cruz, la joya por dentro tiene la frase: "Toda la gloria a Dios".

Se desconoce el precio exacto de la obra, pero se calcula que podría estar valuada en 40 mil dólares.

