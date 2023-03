Una gran noticia es la que compartió la racquetbolista mexicana Paola Longoria, después de que anunció en sus redes sociales su compromiso con Jeff Mihaljevich.

Longoria publicó un mensaje muy emotivo en su cuenta oficial de Instagram, el cual vino acompañado con unas imágenes del momento en que dio el sí a su pareja.

"Siempre soñé con este momento algún día en mi vida , me encontré al hombre más maravilloso que DIOS me pudo mandar gracias por tu amor sincero , por tu apoyo incondicional y por ser el mejor equipo conmigo! El amor en pareja es una decisión que hace que la vida valga la pena y tu en todo momento haces mis días maravillosos ! Me caso con el AMOR DE MI VIDA, SI y mil veces SIIII", fue el inicio del mensaje de Pao Longoria.

La racquetbolista mostró felizmente su anillo de compromiso dentro de las imágenes publicadas en su perfil, en donde se observa la emoción que generó todo el momento.

