Papa Francisco reveló que se perdió la Final de Qatar 2022: 'No la vi, estaba reunido'

El Papa Francisco confesó que no vio la Final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

El pontifice fue cuestionado por un reportero de Infobae, quien le preguntó si había visto el partido entre la Albiceleste y Les Blues.

"No la vi, estaba reunido acá con seis pilotos de Alitalia con sus esposas. En un momento, cuando fui a buscar algo, cuando volví uno me dijo va ganando 3 a 0, 2 a 0 o 3 a 1', no me acuerdo", reveló el Papa.

¿Cómo quedó la Final de la Copa del Mundo?

Argentina comandada por Leo Messi logró su tercer título al vencer por 4-2 a Francia en penales en la Copa del Mundo Qatar 2022.

