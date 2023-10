París 2024: Daft Punk no tocará en la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos

El emblemático dúo francés de la música electrónica, Daft Punk, no participará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de que había crecido la posibilidad de que los dos genios de los sintetizadores pudieran estar presentes, la organización de la justa olímpica descartó la presentación de los intérpretes de temas como 'One More Time'.

El director artístico, Thomas Jolly, informó este miércoles que, tras haber contactado con los dos miembros del grupo, no hay posibilidad de un regreso.

"Después de hablar sobre una posible presencia en la ceremonia (de inauguración) la decisión del grupo es de no participar. Respeto esa decisión", expresó Jolly en X.

Jolly, un reconocido director de escena, había señalado el martes en una entrevista radiofónica que aún tenía esperanzas de ver al mítico dúo de los cascos futuristas actuando en la ceremonia inaugural de los Juegos, que comienzan el 26 de julio próximo.

Esas palabras crearon una gran ilusión entre los seguidores del grupo francés, por lo que Jolly reconoció hoy en su mensaje en X que se había expresado de forma "confusa", a la vez que pidió perdón "por la ambigüedad de las declaraciones".

Daft Punk anunció su separación en febrero de 2021 tras 28 años de una carrera en la que revolucionaron la música con éxitos como "One More Time" o "Da Funk", así como con su cuarto y último álbum, "Random Access Memories (2013)", ganador de los principales premios Grammy en 2014

