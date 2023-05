Participante de Power Slap fue noqueado por hombre que pesa 40 kilos menos que él

En el último episodio de Power Slap, un participante del programa conocido como "Slap For Cash" fue brutalmente noqueado después de que el comentarista Michael Bisping predijera exactamente lo que iba a suceder. Adam Hutchinson, quien se hizo famoso por sus videos en línea y se atiborró de una barra de chocolate antes del enfrentamiento, se enfrentó a Da Hawaiian Hitman, un oponente que pesaba alrededor de 40 kilos menos que él.

Power Slap, una nueva y controvertida empresa dirigida por el presidente de UFC, Dana White, permite a los participantes abofetearse mutuamente sin defensa propia, desafiando los principios fundamentales de las artes marciales. Sin embargo, el debut de Slap For Cash en el programa no duró mucho, ya que fue sacudido por el primer intento de Da Hawaiian Hitman.

Mientras la pelea se desarrollaba, Michael Bisping, una leyenda de la UFC que estaba comentando el enfrentamiento, predijo de inmediato lo que iba a suceder, incluso tratando de hacer una apuesta con sus colegas. El británico de 44 años dijo: "¡20 dólares! Digo que Slap For Cash se queda dormido". Y eso fue exactamente lo que sucedió, con la celebridad de internet siendo noqueada fríamente.

En un giro adecuadamente caótico, el árbitro comenzó a contar en lugar de detener inmediatamente el "combate". Sin embargo, Bisping sabía que no había posibilidad de continuar y comentó: "No tiene sentido contar. ¡Está hecho! ¡Terminó! Pueden darle vuelta, está acabado".

Slap For Cash se ha atribuido la responsabilidad de este nuevo "deporte". En una entrevista con el canal de YouTube de la UFC, afirmó: "No había videos de bofetadas en internet antes de que yo publicara mis cosas. Comencé todo esto. He noqueado a más de 60 personas con las cosas de 'Slap for Cash'". Además, afirmó entrenar con figuras de renombre en el boxeo y las MMA, diciendo: "Vengo de un fondo de boxeo y estuve en el campamento de Tyson Fury durante un par de semanas el año pasado. He sido amigo de Nick y Nate Diaz durante diez años".

El impactante noqueo sufrido por Slap For Cash en Power Slap ha generado un debate sobre los límites y la seguridad de este tipo de "deportes" extremos, que desafían las normas tradicionales de combate y sus reglas de protección. Mientras tanto, el controvertido programa continúa atrayendo la atención de los espectadores y generando discusiones acaloradas sobre su legitimidad y consecuencias para los participantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAMUEL GARCÍA HACE ENCUESTA SOBRE EL ESTADIO DE TIGRES, UNO NUEVO O REMODELACIÓN DE EL VOLCÁN