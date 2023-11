¡Pasa la receta! Presidente de la UFC sorprende con cambio de físico tras ayuno de agua

Dana White, presidente de la UFC, presumió en redes sociales el sorprendente cambio físico que consiguió luego de hacer un ayuno de agua durante 86 horas, el cual, según sus palabras, reduce las posibilidades de padecer cáncer, Alzheimer y otro tipo de enfermedades.

El hombre de 54 años compartió un video en redes sociales donde habla de su proceso, que comenzó el sábado por la noche luego del evento UFC 295 que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York y terminó el miércoles por la mañana, además de que también publicó dos fotografías con el antes y el después, que hace muy evidente una reducción en el vientre que hace ver sus abdominales más marcados.

"Hola chicos, acabo de terminar de ayunar durante 86 horas. Me siento como un superhéroe, me siento increíble y quiero contarles cómo lo hice", comienza diciendo White en su video, para luego agregar que aunque él no siguió el programa original que es de 7 días, es un hecho que “los médicos han realizado estudios sobre esto y esto es legítimo. Le brinda más del 70 por ciento de posibilidades de no contraer cáncer, Alzheimer y otras enfermedades desagradables".

Durante las primeras 72 horas el presidente de la UFC dice que únicamente tomó agua, a la cual se le pueden agregar electrolitos que no tengan azúcar, carbohidratos, calorías, etcétera.

En las siguientes 24 horas Dana White sumó a su ayuno caldo de huesos, el cual contiene apenas 45 calorías, casi un gramo de carbohidratos y sólo 13 gramos de proteína.

"Puedes aprender esto en cualquier lugar. Haces esto dos veces al día durante los próximos dos días. Bebes toda el agua con electrolitos, pero haces esto dos veces al día. Te sentirás increíble. Y obviamente, estás ¿Hacer esto por dentro, pero por fuera? Quedas absolutamente destrozado con esto", culminó.

