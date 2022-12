Pelé: ¿Cuántos son los hijos que registró 'O Rei' dentro y fuera del matrimonio?

Pelé será recordado como una leyenda del futbol y ejemplo a seguir en este deporte, aunque en sus 82 años de vida, no estuvo exento de polémicas a nivel personal como el tener un hijo que fue arrestado y relaciones extramaritales, de la que surgieron hijas no reconocidas por varios años.

En total, Edson Arantes do Nascimento, registró a siete hijos. Kelly, Edson, Jennifer, Joshua, Celeste, Sandra Machado y Flavia Christina. Edson, mejor conocido como ‘Edinho’, se probó en el futbol pero, contrario a la carrera de su padre, su trayectoria pasó sin pena ni gloria con el Santos de Brasil.

Y aunque Edinho no acaparó las miradas por su destreza en las canchas, sí lo hizo por sus escándalos con la justicia, ya que fue detenido por presuntos nexos con el narcotráfico, fue procesado por lavado de dinero e incluso estuvo involucrado en una carrera de coches ilegal, misma que le costó la vida a una persona.

“Siempre participé en campañas contra las drogas y no pensé que ese problema pudiera estar tan cerca. Tal vez yo haya trabajado demasiado y no pude percibir ese problema. Pero no me arrepiento de nada, siempre di mucho cariño a mis hijos”, declaró O´ Rei con respecto a los problemas de su hijo.

Por otra parte, Pelé fue señalado de sostener una relación extramarital con una empleada doméstica con quien tuvo una hija que no reconoció sino hasta después de años de enfrentamientos legales y tras perder la demanda otorgó su apellido a la infante.

Pero no fue el único caso de un hijo fuera del matrimonio, ya que una periodista brasileña aseguró haber tenido un hijo del legendario jugador, mismo que no fue reconocido hasta varios años después.

