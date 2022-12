Pelé, hombre fuera de serie y con 'su nombre' como marca registrada

Pelé, marcó época como personaje del Siglo XX. Hizo global al futbol y además de plasmar su romance con el esférico, también demostró que podía incursionar en otras facetas como actor, cantante, directivo e incluso es una marca registrada.

El brasileño no sólo brilló en las canchas, también lo hizo en la pantalla grande. Llegó hasta Hollywood y filmó juntó al emblemático Silvestre Stalone a quien, en uno de los diálogos le aconseja ser guardameta al no tener habilidad para driblar; también tuvo participación en la película 'Escape a la victoria'.

Fungió también como compositor y escribió dos canciones: "Vexamão" y "Perdão não tem vez", acompañadas de su melódica guitarra, esa que tocaba en sus tiempos libres, pero también se probó como cantante al hacer dueto con Elis Regina y con Gilberto Gil, además de cantar acompañado del dúo mexicano Rodrigo y Gabriela.

Asimismo, promocionó diversos productos como bebidas, tarjetas de crédito, ropa, celulares y videojuegos, por lo que su nombre se convirtió pronto en una marca prestigiada, incluso él mismo aceptó que consideraba a su nombre como una garantía por lo que comunica a los receptores.

“Mi carrera le da a mi marca valores y atributos positivos; y un mensaje que va de generación a generación. No es como los deportistas de ahora que están en la cima y luego empiezan a comportarse de mala forma. En mi carrera, lo he hecho todo. Mi mensaje es claro: Pelé es una garantía", comentó para The New York Times.

