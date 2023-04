¿Peligra puesto de Diego Cocca? Cuauhtémoc Blanco levantó la mano para dirigir al Tri

Cuauhtémoc Blanco aseguró que voverá al futbol si su carrera como político termina después de su etapa como gobernador de Morelos, misma que concluye en 2024.

La vuelta del Cuau al futbol mexicano se daría en los banquillos y es que externó sus ganas de ser entrenador de algún equipo para después dar el salto al América y a la Selección Mexicana.

El ídolo de las Águilas así lo hizo saber luego de ser cuestionado por rumores que lo posicionan en la pelea por la Alcaldía Cuauhtémoc.

“A la alcaldía no, a otro lugar sí allá en la Ciudad de México, pero todavía no. Acuérdate que siempre hay encuestas, entonces hay que esperar. Sé que mucha gente está diciendo que me voy a la Cuauhtémoc, pero no, voy a ir a otro lugar", aseveró el mundialista.

“Si se da, bienvenido, y si no, regresaré al futbol. Yo no me obsesiono como muchos políticos. Si se da en la Ciudad de México qué bueno, y si no, regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección Mexicana”, sentenció el Cuau a los medios de comunicación.

El actual Gober de Morelos Cuauhtémoc Blanco confirma que buscará ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la CDMX.

Rechaza que vaya por la Cuauhtémoc como se había especulado. Video de @Tony_DiazRep pic.twitter.com/Sewb11guK3 — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) April 14, 2023

Cuauhtémoc Blanco, de 50 años, se retiró oficialmente de las canchas en 2016 en un partido entre América y Monarcas Morelia en el Estadio Azteca que sirvió para rendirle homenaje. Ese día estuvo cerca de marcar un golazo.

En la política incursionó en 2015 y en 2018, con el Partido Encuentro Social (PES), ganó las elecciones para ser gobernador de Morelos con el 52.4 por ciento de los votos y una ventaja de 38.5 puntos sobre su rival más cercano.

Ciertos medios especializados indican que Blanco aspira a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NUEVO TIRO ENTRE FAITELSON Y CANELO ÁLVAREZ, EL COMENTARISTA REVIENTA AL BOXEADOR