Pentagón Jr.: George Kittle lleva el 'Cero Miedo' a la NFL

Hace mucho que el lema ‘Cero Miedo’ dejó de ser un grito de guerra único de Pentagón Jr. cuando está arriba del ring. Hoy es todo un estilo de vida con muchas personas que lo han tomado como su máxima para salir adelante de la adversidad. Otros más, como George Kittle, se motivan para desempeñarse al máximo; en este caso en los emparrillados de la NFL.

Desde hace algunas temporadas, el ala cerrada de los 49ers celebra sus grandes jugadas con el ademan inmortalizado por el luchador mexicano. Ambos sostienen una gran amistad, misma que hará que Pentagón Jr. viaje de Nueva York hasta Ciudad de México a presenciar el juego entre Arizona y San Francisco que se disputará en la cancha del Estadio Azteca en el próximo Monday Night Football. El hombre que recientemente desenmascaró a Villano IV en Triplemanía XXX contó en exclusiva con RÉCORD como es que ambas suprestrellas de conocieron.

"Tenemos un amigo en común que también es luchador y vive en Ohio. Él me comentó que tenía un amigo (Kittle) que me quería conocer porque le gustaba mi forma de luchar y que tenía pensado hacer mi seña en los juegos. Me lo presentaron en Nueva Orleans y posteriormente comencé a prestar atención a los juegos y vi que él empezó a hacer la seña y la verdad me sentí muy honrado por este tipo de gestos hacia mi persona", dijo Pentagón Jr. en entrevista.

Kittle es actualmente uno de los jugadores ofensivos que corren con el ovoide con mayor agresividad en toda la NFL. El ala cerrada del conjunto de San Francisco suele dejar en el camino a los defensivos a la hora de que estos buscan derribarlo, mostrando en su máximo esplendor el ‘Cero Miedo’ que rige la carrera de su amigo, Pentagón Jr., así como la suya.

“Él se identifica mucho con el ‘Cero Miedo’ a la hora de estar dentro del emparrillado y por eso su forma de jugar es así. Para mí es un placer poder influir en una superestrella como lo es él”, dijo el Campeón de Tercias de All-Elite Wrestling (AEW) junto a su hermano Fénix y Pac.

Pentagon Jr. será una de las estrellas del mundo deportivo que se den cita en el Coloso de Santa Úrsula este lunes 21 de noviembre para el regreso de la NFL a Ciudad de México luego de tres años.

PENTA, A DEFENDER EL CAMPEONATO MUNDIAL DE TERCIAS AEW

Este sábado Pentagón Jr. tendrá uno de los compromisos más importantes del año en el evento de All-Elite Wrestling (AAEW) llamado Full Gear. El Death Triangle, integrado por Fénix, Pac y el ‘Cero Miedo’, enfrentará a Kenny Omega y The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) por los Campeonatos Mundiales de Tercias AEW.

El luchador mexicano ha incrementado su popularidad en Estados Unidos de manera exponencial al grado de poder competir con las cartas más fuerte de la compañía como lo son Kenny Omega, Jon Moxley y el controversial CM Punk. Cada vez es más frecuente encontrar aficionados de AEW que se inclinen por Pentagón Jr. a la hora de verlo en choques de primer nivel.

“He sido el único luchador mexicano que les ha podido dividir al público en una arena de 20 mil personas en donde al mismo tiempo están gritando ‘Cero Miedo, CM Punk’ o ‘Cero Miedo, Moxley’ o el mismo Kenny (Omega)”, dijo Pentagón Jr. en exclusiva con RÉCORD. “En ocasiones se escucha más el grito de ‘Cero Miedo’. Eso es una señal de que al público le gusta lo que venimos haciendo y esto me motiva a salir adelante, poniéndole todas las ganas del mundo”, concluyó.

