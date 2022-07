Pepe Madero reveló triste anécdota en el Gigante de Acero: "¡Me abuchearon!"

José Madero, famoso por haber sido vocalista de la banda mexicana de rock PXNDX, confesó para el canal de Youtube de Santiago Fourcade, tener baja autoestima e inseguridad y recordó uno de los episodios que más lo han marcado, este relacionado con su afición por Rayados.

"En la temporada de la Final Regia, en ese temporadón de Avilés Hurtado, campeón de goleo, la mejor defensiva, la mejor ofensiva ... La directiva tiene un programa de invitar a cada juego como que a una 'figura' de Monterrey, o sea de la ciudad, y a exjugadores. Nos llevan a comer al restaurante antes del juego, luego nos lleva al palco la directiva y al medio tiempo nos presentan.

"Me tocó ir en el juego contra el Atlas, no recuerdo el marcador final, de hecho te dicen que puedes llevar a un acompañante, invité a un amigo mío muy Rayado que falleció hace un año (Jorge Casillas Ramos), y en el palco nos tocó Tirzo Carpizo (exguardameta de la Pandilla) y Félix Cruz Barbosa (exdefensa) ... y al momento que nos presentan, y me presentan a mí, el estadio abuchea cuando anuncian mi nombre, ¡Ah cabrón! y yo actuando como si no escuché, como si me valiera madre, pero te vas de ahí sacado de pedo, dices cabrón vengo aquí cada quince días, llevo treinta años de mi vida siendo aficionado que va al estadio, no aficionado de ahí nomás y donde yo considero mi casa salí abucheado".

El cantautor se vio envuelto en una polémica en 2016, luego de limpiarse el beso de una fan durante una firma de autógrafos, hecho al que le atribuye la reacción de la afición de La Pandilla. En su momento, Madero aclaró que se limpió el labial, más no fue una acción despectiva de su parte.

"Estaba muy reciente lo de la firma de autógrafos esa ... y dije '¡no puede ser, güey! o sea, en mi casa ya me abuchearon".

El ahora solista reveló que recientemente, el pasado mes de junio, volvió a ser invitado por el club para repetir la experiencia y este se habría negado para evitar exponerse de nuevo en la cancha que considera como su casa.

"Ahora me busca Emmanuel Solís (Relaciones Públicas de Rayados) y me dijo: 'te queremos volver a invitar, estos son los primeros cinco juegos escógete uno' y pues ya medio culeado de que: '¡ay güey!, creo que no voy a estar pero te agradezco la invitación'".

Pese a tal suceso, José comentó que el vergonzozo capítulo no lo detuvo de ir al estadio pero sí lo dejó marcado, más por la pasión que siente como aficionado.

"Seguí yendo al estadio, fui a la Final Regia y fue terrible también ... pero sí me quedé marcado porque dije ¡órale güey! también aquí donde supuestamente soy parte de esto y pues así como soy conocido por mis canciones, también soy conocido por mi afición al Monterrey".

Fourcade insistió en que tal vez los seguidores abucheaban algo más pero Maderó insistió: "¡Me abuchearon!, se notó, a mí".

