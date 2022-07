Memo Ochoa: "Busco ser esa persona en la cual los jóvenes se puedan guiar más allá del futbol"

Guillermo Ochoa ha sido un futbolista ejemplar en toda su trayectoria, pues prácticamente no ha tenido escándalos y siempre se ha mostrado como un profesional fuera y dentro de la cancha. Pero esto no le basta al arquero, pues tiene la ilusión de dejarle un legado a todos los jóvenes.

“Los tiempos van cambiando, uno como futbolista tiene que irse adaptando, mejorando, renovando, y me toca ser esa punta de lanza, quiero y busco ser esa persona en la cual los jóvenes se puedan guiar, ser el ejemplo que no solo es lo futbolístico, que hay cosas detrás, y que se pueda hacer algo importante en México; que si hiciste los estudios, muy bien, que si no, también lo puedes lograr, que hay caminos, pero no decir ‘ya llegué a Primera División, juego futbol y ya no voy a hacer nada más’. Puedes crecer y puedes innovar”, sentenció en entrevista para Milenio.

El ejemplo lo pone el propio Ochoa, quien es socio mayoritario de la aplicación de música Trebel, que está revolucionando el mercado digital en este rubro, al respecto el arquero del América comentó como fue que inicio en este negocio.

“Me di a la tarea con mi gente de ir viendo temas fuera del futbol, pero sí como con Trebel tengo la oportunidad de ser accionista y embajador de otras empresas. No se trata de estar en todas ni de elegir por elegir, sino como con Trebel, que me gusten, que pueda involucrarme, que me apasionen y que puedan contagiar a la gente y empresas que buscan ayudar a la sociedad, porque es más agradable todavía”, sentenció.

Es bien sabido que los futbolistas tienen un buen sueldo, pero Memo sabe que no es para toda la vida, por eso es que busca ser un emprendedor y alentar a los demás a que puedan hacerlo.

“A nivel personal, familiar, he podido hacer una parte de patrimonio, una parte sólida, donde he dejado un cachito para las inversiones, como dicen por ahí, poner los huevos en diferente canasta es importante, y así ha surgido la idea del crecimiento, y gracias a que he entrado a este tipo de empresas tengo gente que se me ha acercado”, comentó.

A pesar de que aún considera que tiene futbol para rato, Ochoa sabe que tiene que pensar a futuro y por eso se metió en el mundo empresarial.

“Cuando empiezas en el futbol tu objetivo es consolidarte, el hacerte de un nombre en tu equipo, poder llegar a Selección Nacional, todo es un proceso, irte poniendo objetivos a corto y largo plazo. En el mundo de las empresas llegó el punto en el que veo a futuro. Llegará un punto en el que el futbol tendrá su fin para mí, que todavía es lejano, pero a estas alturas me da la oportunidad y tengo que pensar en el día después”, finalizó.

