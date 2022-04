Perro Bermúdez: Carlos 'Pescadito' Ruíz mandó emotivo mensaje al cronista

Enrique 'Perro' Bermúdez anunció recientemente su retiro de la Copa del Mundo y en la transmisión del juego entre México y Guatemala, Carlos 'Pescadito' Ruiz envió un mensaje al cronista mexicano.

"Cuando jugaba en los campos de tierra en Guatemala con mis amigos, todos queríamos marcar un gol al ángulo para decir: 'la puso donde las arañas tejen su nido'. Crecimos escuchándote, tus narraciones del futbol mexicano.

Menaje de Carlos "El Pazcado" Ruiz para el Narrador Perro Bermudez debido a que se retirará próximamente de los medios de comunicación. pic.twitter.com/jJEhpgOVCs — Willber Colloy (@wgcolloy) April 28, 2022

"Muchos niños teníamos la ilusión de que algún día pudieras narrar uno de nuestros partidos, yo fui uno de esos niños, no sé cuántos goles pudiste haber narrado, no sé si fue contra la Selección de México o cuando jugaba en Puebla. Quiero decirte que has dejado huella y una escuela para los que quieren seguir en el mundo del periodismo", dijo el legendario goleador guatemalteco en la transmisión de TUDN.

Así mismo, Ruiz le obsequió a Bermúdez una playera de la Selección de Guatemala autografiada por él, quien jugará en el Puebla y le hiciera gol a México en varias ocasiones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NINTENDO SWITCH: SPLATOON 3 CONFIRMÓ SU FECHA DE ESTRENO CON ESPECTACULAR TRÁILER